Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 8: Mysteriöse Steinformation
40 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Der Fund eines mysteriösen Steinfundaments in Lot 5 gibt dem Team schon seit einiger Zeit Rätsel auf. Anderenorts wird der berechnete Radius rund um das Gold im Money Pit immer kleiner.
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
