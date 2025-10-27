Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 9: Tunnel ins Licht
40 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Das Schatzsucher-Team versucht aufzuschlüsseln, warum vor tausenden Jahren auf Lot 26 ein Brunnen angelegt wurde. Hinweise auf einen weiteren Tunnelzugang sorgen indes für gute Stimmung auf der Insel.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.