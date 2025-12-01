Wettlauf gegen den WinterJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 25: Wettlauf gegen den Winter
41 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Mit den sinkenden Temperaturen will das Team noch eine letzte Entdeckung im Money Pit machen. Die Schatzsucher arbeiten an einem Bohrloch, das möglicherweise große Mengen an Edelmetallen enthält. Marty nennt es Bravo-Sierra.
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.