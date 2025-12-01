Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Wettlauf gegen den Winter

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 25vom 29.12.2025
Folge 25: Wettlauf gegen den Winter

41 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Mit den sinkenden Temperaturen will das Team noch eine letzte Entdeckung im Money Pit machen. Die Schatzsucher arbeiten an einem Bohrloch, das möglicherweise große Mengen an Edelmetallen enthält. Marty nennt es Bravo-Sierra.

Kabel Eins Doku
