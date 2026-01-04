Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Hinweise im Sumpf

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 10vom 04.01.2026
Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 10: Hinweise im Sumpf

40 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Das Schatzsucher-Team ist damit beschäftigt, weitere Teile der geheimnisvollen Struktur im Sumpf zu entdecken. Die darin befindlichen Artefakte weisen darauf hin, dass es sich um ein Gewölbe mit einer faszinierenden Geschichte handeln könnte.

