Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 3: Von Wikingern und Tempelrittern
40 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Marty reist mit seinem Team in den Norden zu einer Wikingersiedlung, wo er weitere Hinweise darauf entdeckt, die Nachkommen der Wikinger mit den Tempelrittern in Verbindung bringen. Zurück auf Oak Island deuten neue Spuren darauf hin, dass Lot 5 eine spirituelle Stätte war.
Die Schatzsucher von Oak Island
