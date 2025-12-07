Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf dem Holzweg

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 6vom 07.12.2025
Folge 6: Auf dem Holzweg

40 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Eine bahnbrechende Enthüllung könnte das Team näher an das Gold und Silber tief im Money Pit bringen. Neue Entdeckungen auf der gesamten Insel könnten das Schatzrätsel lösen und die Geschichte von Oak Island neu schreiben.

