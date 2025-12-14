Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 7: Jahrzehntelange Suche
40 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Rick Lagina trifft sich mit Scott Barlow, Doug Crowell und Steve Guptill im Forschungszentrum. Er ist gespannt darauf, mögliche Standorte für ein groß angelegtes Projekt zu finden, nachdem kürzlich Hinweise auf einen Tunnel 30 Meter unter der Erde entdeckt wurden.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.