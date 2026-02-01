Die Leginas sind zurückJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 2: Die Leginas sind zurück
39 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Rick und Marty Lagina kehren endlich wieder nach Oak Island zurück. Sie sind gespannt auf die Fortschritte, die in ihrer Abwesenheit gemacht wurden. Am "Lot 15" lauschen sie den neuen Berichten des Archäologenteams.
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
© A&E Television Networks, LLC.