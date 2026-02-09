Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 4: Anomalien
40 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Eine neue Theorie identifiziert zwei Anomalien, die absichtlich platziert wurden, um den Money Pit zu lokalisieren. Das Team ist erstaunt über diese wichtige Entdeckung.
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.