Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 5: Masterplan
40 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Neue Recherche-Ergebnisse lassen die Herzen der Schatzsucher höherschlagen. Ein möglicher Masterplan mit strategisch ausgelegten Felsblöcken könnte das Team direkt zum Ziel führen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.