Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 10: Das Geheimnis im Sumpf
40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Neue geophysikalische Auswertungen enthüllen eine vielversprechende Stelle auf einem bislang kaum erkundeten Bereich des Money Pit. Das Team passt die Bohrungen an und stößt auf einen überraschenden Fund.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC