Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 11: Hinweise über Hinweise
40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Das Team um Rick und Marty Lagina staunt nicht schlecht über die Welle an neuen Durchbrüchen im Sumpfgebiet. Und auch im Money Pit stehen die Schatzsucher vor einer bahnbrechenden Entdeckung.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-11: A&E Television Networks, LLC. & © Season 8: A&E Television Networks, LLC