Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 13: Riesenprojekt
40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Das Team bereitet sich auf die größte Bohrung vor, die jemals auf der Insel vorgenommen wurde. Diese Unternehmung soll das Rätsel um Oak Island endgültig lösen. Ein antiker Gegenstand, der ans Tageslicht gebracht wird, sorgt für Kopfzerbrechen.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-11: A&E Television Networks, LLC. & © Season 8: A&E Television Networks, LLC