Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 14: Das große Graben
40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Die Hinweise auf einen Schatz im Boden verdichten sich. Das Team schafft die passenden Geräte an, um die große Bohrung durchzuführen.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-11: A&E Television Networks, LLC. & © Season 8: A&E Television Networks, LLC