Auf den Spuren von RooseveltJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 16: Auf den Spuren von Roosevelt
40 Min.Folge vom 23.04.2023Ab 12
Bei den Ausgrabungen im Money Pit macht das Team rund um Rick und Marty Lagina eine unglaubliche Entdeckung. Die Inspiration für diese Arbeit liefert kein Geringerer als Franklin D. Roosevelt, der seinerzeit selbst auf Oak Island einen Pfad anlegen ließ.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC