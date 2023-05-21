Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 20: Das Schiffswrack
40 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 12
Während das Team die wichtigste und hoffentlich aufschlussreichste Grabung vorbereitet, verdichten sich die Hinweise, dass vor der Küste Oak Islands Schiffswracks am Meeresboden liegen.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC