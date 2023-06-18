Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 24: Der Winter naht
40 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 12
Rick entdeckt in Portugal spannende Hinweise und Informationen zu den Tempelrittern. Währenddessen schleicht sich auf Oak Island langsam der Winter an, und Marty Lagina ist begeistert über seinen neuesten Fund.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC