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Die Schatzsucher von Oak Island

Neuer Ansatz

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 5vom 13.04.2026
Neuer Ansatz

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 5: Neuer Ansatz

40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Ein aufregender Tag steht der Crew bevor. Im Besprechungsraum planen die Schatzsucher die Installation von vier Senkkästen im Money Pit. Es ist das bislang größte Projekt seit Beginn der Arbeiten auf Oak Island.

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