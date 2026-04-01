Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Unsichere Zukunft

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 6vom 13.04.2026
Unsichere Zukunft

Unsichere ZukunftJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 6: Unsichere Zukunft

40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Jack Begley, Doug Crowell und Gary Drayton begutachten die Umgebung rund um "Lot 4". Eine uralte Karte, die einst von diesem Gebiet erstellt wurde, legt nahe, dass sich hier ein wichtiger Tunneleingang befindet. Der Metalldetektor wird gezückt, die Arbeit kann beginnen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 4 Staffeln und Folgen