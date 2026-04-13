Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 7: Neue Theorie
40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Das Schatzsucher-Team kommt dem Geheimnis der Insel langsam, aber sicher auf die Spur. Funde im undurchsichtigen Sumpf liefern wichtige Informationen.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC