Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 9: Mysteriöse Verdächtige
40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Das Team erhält Hinweise, die auf den Besuch von portugiesischen Seefahrern deuten. Waren vor vielen Jahren tatsächlich Europäer auf der Insel? Und: Ein mysteriöses Artefakt aus den Tiefen des Sumpfes führt die Schatzsucher zurück zu den Theorien des Fred Nolan.
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Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.