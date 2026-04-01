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Die Schatzsucher von Oak Island

Mysteriöse Verdächtige

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 9vom 13.04.2026
Mysteriöse Verdächtige

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 9: Mysteriöse Verdächtige

40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Das Team erhält Hinweise, die auf den Besuch von portugiesischen Seefahrern deuten. Waren vor vielen Jahren tatsächlich Europäer auf der Insel? Und: Ein mysteriöses Artefakt aus den Tiefen des Sumpfes führt die Schatzsucher zurück zu den Theorien des Fred Nolan.

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