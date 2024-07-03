Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under
Folge vom 03.07.2024: Das große Fressen
45 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12
Die Katzen turnen munter im Haus herum. Also hat der Rautenpython auf dem Grundstück der besorgten Kundin ein anderes Tier gefressen. Und danach verkriecht sich die Würgeschlange an einem ruhigen Plätzchen, um die fette Beute in Ruhe zu verdauen. Julia Baker fängt das Reptil ein und setzt es rund vier Kilometer entfernt in der Wildnis aus. Und die Beschreibung beim nächsten Einsatz passt auf die zweitgiftigste Schlange der Welt. Als sich die deutsche Auswanderin dem Exemplar der Gattung Pseudonaja nähert, geht die Natter sofort in Angriffsstellung.
