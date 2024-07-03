Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under
Folge vom 03.07.2024: Babyalarm
44 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12
Julia Bakers Telefon steht in Australien nicht mehr still, denn im Spätsommer bekommen viele Schlangen Nachwuchs. Gerade geboren oder geschlüpft suchen sich die Jungtiere zunächst ein sicheres Versteck und dann gehen sie auf Beutejagd. Im Garten einer Familie kümmern sich Julia und ihr Mann John um das Gelege eines weiblichen Rautenpythons. Aber wo ist das Muttertier abgeblieben? Und eine Babyschlange hat sich im Türrahmen eines Reihenhauses verkrochen. Mit bloßen Händen bekommt die deutsche Auswanderin das Reptil in Down Under nicht zu fassen.
