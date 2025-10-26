Die Schlümpfe: Der magische KürbisJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 12: Die Schlümpfe: Der magische Kürbis
12 Min.Folge vom 26.10.2025
Halloween steht vor der Tür und Schlappi möchte unbedingt furchteinflößend gruselig sein. Doch niemand fürchtet sich vor ihm. Damit er trotzdem zur Halloweenparty erscheint, erfindet Schlumpfine die Geschichte vom magischen Kürbis, vor dessen Träger jeder erschrickt. Schlappi glaubt ihr, setzt einen Kürbis auf und erschreckt die Dorfbewohner. Übermütig geworden, will er den Oger erschrecken. Das kann doch nicht gutgehen. Bildquelle: ORF/IMPS
