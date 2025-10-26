Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe: Der magische Kürbis

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 26.10.2025
12 Min.Folge vom 26.10.2025

Halloween steht vor der Tür und Schlappi möchte unbedingt furchteinflößend gruselig sein. Doch niemand fürchtet sich vor ihm. Damit er trotzdem zur Halloweenparty erscheint, erfindet Schlumpfine die Geschichte vom magischen Kürbis, vor dessen Träger jeder erschrickt. Schlappi glaubt ihr, setzt einen Kürbis auf und erschreckt die Dorfbewohner. Übermütig geworden, will er den Oger erschrecken. Das kann doch nicht gutgehen. Bildquelle: ORF/IMPS

