Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe: Blüte zieht aus

ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 30.10.2025
Die Schlümpfe: Blüte zieht aus

12 Min.Folge vom 30.10.2025

Blüte hat Lily und Lilys Waffelwagen aus Versehen fast in den Fluss gefahren. Lily verlangt eine Entschuldigung, doch Blüte schmollt und zieht zu Wild in den Wald. Doch Wild ist wenig begeistert und möchte seine neue Mitbewohnerin schleunigst wieder loswerden. Als Blüte schließlich ungefragt eine rauschende Party in Wilds Baumstumpf veranstaltet, hat Wild eine Idee, wie er sein Zuhause ein für alle Mal zurückerobern kann. Bildquelle: ORF/IMPS

