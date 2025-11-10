Die Schlümpfe: Die fliegenden SchlümpfeJetzt kostenlos streamen
Folge 30: Die Schlümpfe: Die fliegenden Schlümpfe
12 Min.Folge vom 10.11.2025
Ohne es zu ahnen, bereitet Koch ein Festmahl aus von Gargamel verzauberten Sarsaparilla-Blättern für das ganze Dorf vor. Wer von den Blättern isst, schwebt durch die Luft und ist leichte Beute für den bösen Zauberer und seinen Kater Azrael. Und Gargamel gelingt es tatsächlich Torti, Koch, Schlaubi und Dummi zu fangen... Bildquelle: ORF/IMPS
