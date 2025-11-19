Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 48vom 19.11.2025
Folge 48: Die Schlümpfe: Eine unschlumpfige Freundschaft

12 Min.Folge vom 19.11.2025

Als beim Schlumpfballspiel Muffi in Heftis Team landet, behindert er sein Team eher, als dass er ihm nützt, und wird deswegen vom Spiel ausgeschlossen. Währenddessen möchte Großmaul mit seinem Bruder Eierkopf gerne eine Partie Steine schießen spielen, doch dieser hat keine Lust. Voller Enttäuschung zieht der Riese in den Wald, wo er auf den ebenso enttäuschten Muffi trifft... Bildquelle: ORF/IMPS

