ORF KidsStaffel 1Folge 50vom 20.11.2025
12 Min.Folge vom 20.11.2025

Koch wartet ungeduldig darauf, dass die Njamnjams anfangen zu blühen, damit er seinen beliebten Frühlings-Tagundnachtgleiche-Kuchen backen kann. Obwohl Farmi, Experte in Sachen Frucht- und Gemüseanbau, ihn darum bittet, ruhig zu bleiben und abzuwarten, greift Koch heimlich zu drastischen Maßnahmen. Diese bewirken allerdings das Gegenteil von dem, was er erreichen will: Nicht nur die Njamnjam sondern das gesamte Gemüse in Farmis Garten verdorrt. Bildquelle: ORF/IMPS

