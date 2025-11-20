Die Schlümpfe: NjamnjamJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 50: Die Schlümpfe: Njamnjam
12 Min.Folge vom 20.11.2025
Koch wartet ungeduldig darauf, dass die Njamnjams anfangen zu blühen, damit er seinen beliebten Frühlings-Tagundnachtgleiche-Kuchen backen kann. Obwohl Farmi, Experte in Sachen Frucht- und Gemüseanbau, ihn darum bittet, ruhig zu bleiben und abzuwarten, greift Koch heimlich zu drastischen Maßnahmen. Diese bewirken allerdings das Gegenteil von dem, was er erreichen will: Nicht nur die Njamnjam sondern das gesamte Gemüse in Farmis Garten verdorrt. Bildquelle: ORF/IMPS
