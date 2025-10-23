Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe: Wo ist mein Schlumpfway?

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 23.10.2025
Die Schlümpfe: Wo ist mein Schlumpfway?

Die Schlümpfe 2

Folge 6: Die Schlümpfe: Wo ist mein Schlumpfway?

12 Min.Folge vom 23.10.2025

Blüte schafft es nur mit allergrößter Mühe, Schlaubi zu überreden, ihr sein über alles geliebtes Schlumpfway zu leihen, damit sie für die Halbmondparade ein paar schlumpfige Rosen besorgen kann. Hoch und heilig verspricht sie, ihm das Schlumpfway heil zurückzubringen. Natürlich kommt es anders. Nach dem Rosensammeln vergisst Blüte das wertvolle Gefährt einfach im Wald. Zusammen mit Sturm und Lily macht sie sich auf die verzweifelte Suche. Bildquelle: ORF/IMPS

