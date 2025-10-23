Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe: Ein Dieb unter uns

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 23.10.2025
12 Min.Folge vom 23.10.2025

Die Schlümpfe sind geschockt, ein Dieb schleicht nachts im Dorf herum und stiehlt wertvolle Dinge. Schlaubi versucht, ihm eine Falle zu stellen. Dummerweise schläft er dabei ein, sodass der Dieb unerkannt entkommen kann. Schließlich stellt sich heraus, dass es Fürchti ist, der schlafwandelt und nicht weiß, was er tut. Als Fürchti im Schlaf zu Gargamels Hütte wandelt, stürmen die Schlümpfe sofort los, um ihn vor einem Unglück zu bewahren. Bildquelle: ORF/IMPS

ORF Kids
