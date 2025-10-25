Die Schlümpfe: Der Gast, der nicht gehen wollteJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 10: Die Schlümpfe: Der Gast, der nicht gehen wollte
12 Min.Folge vom 25.10.2025
Beim Eicheln sammeln im Wald verletzt sich Wild den Knöchel. Damit dieser heilen kann, soll er sich eine Weile in das Bett von Papa Schlumpf legen, der sich auf dem Magier Kongress befindet. Anfangs sträubt sich Wild heftig dagegen. Doch schon bald erkennt er die Vorzüge des Pflege und will das Bett nicht mehr verlassen. Nun haben Schlaubi und seine Freunde das Problem, ihn wieder loswerden zu müssen, bevor Papa Schlumpf zurückkehrt. Bildquelle: ORF/IMPS
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0