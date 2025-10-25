Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe: Der Gast, der nicht gehen wollte

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 25.10.2025
Die Schlümpfe: Der Gast, der nicht gehen wollte

Die Schlümpfe: Der Gast, der nicht gehen wollteJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe 2

Folge 10: Die Schlümpfe: Der Gast, der nicht gehen wollte

12 Min.Folge vom 25.10.2025

Beim Eicheln sammeln im Wald verletzt sich Wild den Knöchel. Damit dieser heilen kann, soll er sich eine Weile in das Bett von Papa Schlumpf legen, der sich auf dem Magier Kongress befindet. Anfangs sträubt sich Wild heftig dagegen. Doch schon bald erkennt er die Vorzüge des Pflege und will das Bett nicht mehr verlassen. Nun haben Schlaubi und seine Freunde das Problem, ihn wieder loswerden zu müssen, bevor Papa Schlumpf zurückkehrt. Bildquelle: ORF/IMPS

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe 2
ORF Kids
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe 2

Alle 1 Staffeln und Folgen