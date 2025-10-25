Die Schlümpfe: Mamis MeisterstückJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 11: Die Schlümpfe: Mamis Meisterstück
12 Min.Folge vom 25.10.2025
Toulousi will früh am Morgen ein Bild von Schlumpfine, Muffi, Hefty und Fauli zeichnen. Doch die sind müde und haben keine Lust, stundenlang zu posieren. Als Gargamels Mutter auftaucht, ergreifen Toulousis Models die Flucht. Entzückt engagiert die Gargis Mami ihn als Portraitzeichner und nimmt ihn mit zu Gargamels Hütte. Der Zauberer will den Schlumpf für sich und Toulousi schwebt in Gefahr. Doch die Schlümpfe machen sich auf, ihn zu befreien. Bildquelle: ORF/IMPS
Die Schlümpfe 2
