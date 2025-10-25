Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe: Mamis Meisterstück

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 25.10.2025
Die Schlümpfe: Mamis Meisterstück

Die Schlümpfe 2

Folge 11: Die Schlümpfe: Mamis Meisterstück

12 Min.Folge vom 25.10.2025

Toulousi will früh am Morgen ein Bild von Schlumpfine, Muffi, Hefty und Fauli zeichnen. Doch die sind müde und haben keine Lust, stundenlang zu posieren. Als Gargamels Mutter auftaucht, ergreifen Toulousis Models die Flucht. Entzückt engagiert die Gargis Mami ihn als Portraitzeichner und nimmt ihn mit zu Gargamels Hütte. Der Zauberer will den Schlumpf für sich und Toulousi schwebt in Gefahr. Doch die Schlümpfe machen sich auf, ihn zu befreien. Bildquelle: ORF/IMPS

Die Schlümpfe 2
ORF Kids
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe 2

