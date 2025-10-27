Die Schlümpfe: Schlumpf, ja SchlumpfJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 13: Die Schlümpfe: Schlumpf, ja Schlumpf
12 Min.Folge vom 27.10.2025
Papa Schlumpf muss einmal mehr zur Magier Konferenz und überträgt während seiner Abwesenheit wie üblich Schlaubi die Leitung des Dorfes. Als sich aber sämtliche Schlümpfe Schlaubis Anweisungen widersetzen, greift er zu einer drastischen Maßnahme: Er sucht sich aus Papa Schlumpfs Zauberbuch einen Trank heraus, der alle gefügig macht. Damit ist die Katastrophe vorprogrammiert. Bildquelle: ORF/IMPS
