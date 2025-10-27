Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe: Sag Schlumpf für die Kamera

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 27.10.2025
Die Schlümpfe: Sag Schlumpf für die Kamera

Folge 14: Die Schlümpfe: Sag Schlumpf für die Kamera

12 Min.Folge vom 27.10.2025

Mit Hilfe von Papa Schlumpfs Druckerpulver baut Handy eine Art Fotoapparat. Dummerweise hat er aber das falsche Pulver verwendet, so dass die abgelichteten Fotomodelle versteinern. Jokey hält das für einen Riesenspaß und versteinert fast das gesamte Dorf. Er weiß nicht, dass es kein Gegenmittel gibt. Doch das findet sich ganz von selbst. Bevor es allerdings angewendet werden kann, findet ausgerechnet Gargamel den Weg nach Schlumpfhausen. Bildquelle: ORF/IMPS

