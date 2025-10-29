Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe: Naturtalente

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 29.10.2025
Die Schlümpfe: Naturtalente

Die Schlümpfe 2

Folge 17: Die Schlümpfe: Naturtalente

12 Min.Folge vom 29.10.2025

Nach einem vergeigten Auftrag schickt Papa Schlumpf Dummi, Beauty und Poeti in den Wald, damit sie von Wild lernen, sich in der Natur zurecht zu finden und gegenüber Bären und Ogern zu behaupten. Doch so richtig schlau stellen sie sich nicht an. Erst, als sie Wild und Schlaubi, der die Lektionen protokolliert, aus einer von Wilds Fallen befreien und einen Bären in die Flucht schlagen können, haben sie ihre Prüfung bestanden. Bildquelle: ORF/IMPS

Die Schlümpfe 2
ORF Kids
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe 2

