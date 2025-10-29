Die Schlümpfe: NaturtalenteJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 17: Die Schlümpfe: Naturtalente
12 Min.Folge vom 29.10.2025
Nach einem vergeigten Auftrag schickt Papa Schlumpf Dummi, Beauty und Poeti in den Wald, damit sie von Wild lernen, sich in der Natur zurecht zu finden und gegenüber Bären und Ogern zu behaupten. Doch so richtig schlau stellen sie sich nicht an. Erst, als sie Wild und Schlaubi, der die Lektionen protokolliert, aus einer von Wilds Fallen befreien und einen Bären in die Flucht schlagen können, haben sie ihre Prüfung bestanden. Bildquelle: ORF/IMPS
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0