Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe: Gargaschneck

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 29.10.2025
Die Schlümpfe: Gargaschneck

Die Schlümpfe: GargaschneckJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe 2

Folge 18: Die Schlümpfe: Gargaschneck

12 Min.Folge vom 29.10.2025

Gargamel verwandelt sich in eine Schnecke, damit Farmi ihn mit ins Dorf nimmt. Doch weil Gargamel als Schnecke nicht mit den Fingern schnippen kann, kann er sich nicht mehr zurückverwandeln. Als er von Dummi dann auch noch als Rennschnecke geritten wird, ist Gargamel am Rande seiner Geduld. Er befiehlt Dummi, ein Gegenmittel zuzubereiten. Doch Dummi verwechselt die Flaschenkolben und Gargamel fliegt wie ein mit Helium gefüllter Luftballon. Bildquelle: ORF/IMPS

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe 2
ORF Kids
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe 2

Alle 1 Staffeln und Folgen