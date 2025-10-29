Die Schlümpfe: GargaschneckJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 18: Die Schlümpfe: Gargaschneck
12 Min.Folge vom 29.10.2025
Gargamel verwandelt sich in eine Schnecke, damit Farmi ihn mit ins Dorf nimmt. Doch weil Gargamel als Schnecke nicht mit den Fingern schnippen kann, kann er sich nicht mehr zurückverwandeln. Als er von Dummi dann auch noch als Rennschnecke geritten wird, ist Gargamel am Rande seiner Geduld. Er befiehlt Dummi, ein Gegenmittel zuzubereiten. Doch Dummi verwechselt die Flaschenkolben und Gargamel fliegt wie ein mit Helium gefüllter Luftballon. Bildquelle: ORF/IMPS
