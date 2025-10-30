Die Schlümpfe: Blüte zieht ausJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 19: Die Schlümpfe: Blüte zieht aus
12 Min.Folge vom 30.10.2025
Blüte hat Lily und Lilys Waffelwagen aus Versehen fast in den Fluss gefahren. Lily verlangt eine Entschuldigung, doch Blüte schmollt und zieht zu Wild in den Wald. Doch Wild ist wenig begeistert und möchte seine neue Mitbewohnerin schleunigst wieder loswerden. Als Blüte schließlich ungefragt eine rauschende Party in Wilds Baumstumpf veranstaltet, hat Wild eine Idee, wie er sein Zuhause ein für alle Mal zurückerobern kann. Bildquelle: ORF/IMPS
