ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 03.11.2025
Als Papa Schlumpf in der Zeitung ein Interview mit Schlumpfhilde liest, fordert er sie zu einem Duell heraus. Beide Kontrahenten geben ihr Bestes. Doch als Papa Schlumpf ein Kaninchen herbeizaubern will, gibt er aus Versehen die Haare von Gargamel und Azrael in sein Gebräu, wodurch sich die beiden im Dorf materialisieren. Nur mit vereinten Kräften gelingt es Schlumpfhilde und Papa Schlumpf, die unerwünschten Gäste wieder loszuwerden. Bildquelle: ORF/IMPS

