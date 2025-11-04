Die Schlümpfe: Eingeschlumpft!Jetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 26: Die Schlümpfe: Eingeschlumpft!
12 Min.Folge vom 04.11.2025
Da Fürchti eine wahnsinnige Angst vor Geistern hat, lässt er sich sein Haus von Handy geistersicher machen. Allerdings hat der es mit der Haustür etwas zu gut gemeint, denn die lässt sich nun von innen nicht mehr öffnen. So kommt es, dass die beiden zusammen mit Schlaubi und Blüte im Haus eingesperrt sind. Da es zudem schallisoliert ist, können sie auch keine Hilfe herbeirufen. Verzweifelt suchen die vier nach einem Ausweg. Bildquelle: ORF/IMPS
