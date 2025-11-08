Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 28vom 08.11.2025
12 Min.Folge vom 08.11.2025

Farmis Schnecken fühlen sich von ihre Aufgaben zu sehr gestresst und möchten endlich mal wieder ausschlafen. Da Farmi das nicht will, weigern sie sich zu tun, was er von ihnen verlangt. Als Wild das mitbekommt, tut er kund, was für ein tolles, selbstbestimmtes Leben er hat - und die Schnecken ziehen zu ihm in den Wald. Nun setzt Farmi alles daran, seine Lieblinge davon zu überzeugen, wieder zu ihm nach Hause zu kommen. Bildquelle: ORF/IMPS

ORF Kids
