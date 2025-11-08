Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe: Weck niemals einen schlafenden Zauberer

ORF KidsStaffel 1Folge 29vom 08.11.2025
Die Schlümpfe: Weck niemals einen schlafenden Zauberer

Die Schlümpfe 2

Folge 29: Die Schlümpfe: Weck niemals einen schlafenden Zauberer

12 Min.Folge vom 08.11.2025

Gargamel schlafwandelt und landet zufällig im Dorf der Schlümpfe. Nach anfänglicher Panik bemerken die Schlümpfe, dass er gar nicht wach ist und treiben trotz Warnung von Papa Schlumpf ihren Schabernack mit ihm. Glücklicherweise wacht der Zauberer davon nicht auf und verschwindet wieder. Als Gargamel klar wird, was geschehen ist, befiehlt er Azrael, beim nächsten Mal mitzukommen und ihn zu wecken, sobald sie im Dorf angekommen sind... Bildquelle: ORF/IMPS

