Die Schlümpfe: Papa Papa SchlumpfJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 31: Die Schlümpfe: Papa Papa Schlumpf
12 Min.Folge vom 10.11.2025
Der Tag der großen Zeremonie zu Ehren von Papa Schlumpfs Vorfahre Papa Papa Schlumpf steht bevor. Um sicher zu gehen, dass alles perfekt wird, kontrolliert Schlaubi Koch und Toulousi bei den Vorbereitungen, was den beiden gehörig auf die Nerven geht. Um Schlaubi fernzuhalten, lassen sie ihm nachts den Geist von Papa Papa Schlumpf erscheinen, der ihnen befiehlt, sie in Ruhe zu lassen. Doch Schlaubi kommt hinter ihre List und rächt sich an ihnen. Bildquelle: ORF/IMPS
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0