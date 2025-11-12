Die Schlümpfe: Waffeln und SühneJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 34: Die Schlümpfe: Waffeln und Sühne
12 Min.Folge vom 12.11.2025
Im Dorf wird ein großes Waffelwettessen veranstaltet. Torti gilt als Favorit und tritt gegen den Neuling Lily an. Doch mitten im Wettkampf schwächelt er und gewinnt nur durch einen Betrug. Die Fans jubeln, doch Torti wird von einem schlechten Gewissen geplagt. Bildquelle: ORF/IMPS
