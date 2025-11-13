Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe: Der Schlumpfstreichtag

ORF KidsStaffel 1Folge 37vom 13.11.2025
Die Schlümpfe: Der Schlumpfstreichtag

Die Schlümpfe: Der SchlumpfstreichtagJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe 2

Folge 37: Die Schlümpfe: Der Schlumpfstreichtag

12 Min.Folge vom 13.11.2025

Endlich ist wieder Schlumpfstreichtag in Schlumpfhausen. Dieser ist natürlich Jokeys Erfindung und er freut sich sehr darauf. Allerdings ist dieses Mal alles ganz anders: die anderen fallen nicht mehr auf seine Streiche herein, sondern er auf ihre. Und das macht Jokey sehr traurig. Als aber Gargamel, der spitzgekriegt hat, dass die Schlümpfe Streiche lieben, sie fast alle mit seinen fiesen Geschenken einfängt, schlägt Jokeys große Stunde. Bildquelle: ORF/IMPS

