Die Schlümpfe 2
Folge 38: Die Schlümpfe: Wollen wir wetten?
12 Min.Folge vom 14.11.2025
Schlumpfine und Sturm streiten sich darum, wer in einer bestimmten Lichtung im Wald trainieren darf. Sturm schlägt vor, das durch eine Wette zu regeln, die sie auch gewinnt. Da Schlumpfine das nicht auf sich sitzen lassen kann, schlägt sie immer weitere Wetten vor, die sie allesamt verliert. Als sie zum Schluss sogar das gesamte Schlumpfdorf verwettet, erreicht das Drama seinen Höhepunkt. Bildquelle: ORF/IMPS
