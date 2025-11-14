Die Schlümpfe: Der EinstellungstestJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 39: Die Schlümpfe: Der Einstellungstest
12 Min.
Folge vom 14.11.2025
Clumsy und Dummi haben es endgültig übertrieben und verlieren ihre Arbeit als Feuerwehrschlümpfe. Die Bewerber für die beiden neu zu besetzenden Stellen müssen im Team beweisen, dass sie das Zeug zum Brandbekämpfer haben und einige Prüfungen ablegen. Clumsy und Dummi verkleiden sich, nehmen auch an den Einstellungstests teil... Bildquelle: ORF/IMPS
Die Schlümpfe 2
