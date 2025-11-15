Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 40vom 15.11.2025
12 Min.Folge vom 15.11.2025

Clumsy möchte zum Zirkus gehen, um als Akrobat zu lernen, richtig zu landen. Zu oft hat er als Feuerwehrmann in seinen Einsätzen etwas kaputt gemacht. Um Clumsy das nötige Selbstbewusstsein zu geben, schlagen Schlumpfine, Hefty, Wild, Jokey und andere Schlümpfe ihr Lager als Wanderzirkus im Wald auf. Als Clumsy auf die Truppe trifft, gibt sich Schlumpfine als allwissende Kassandra aus, die Clumsy eine große Karriere beim Zirkus weissagt. Bildquelle: ORF/IMPS

ORF Kids
