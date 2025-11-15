Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe: Schlaflos in Schlumpfhausen

ORF KidsStaffel 1Folge 41vom 15.11.2025
Folge 41: Die Schlümpfe: Schlaflos in Schlumpfhausen

12 Min.Folge vom 15.11.2025

Fauli verliert sein geliebtes Kopfkissen und kann nicht mehr einschlafen. Die Schlümpfe versuchen vergebens, ihn müde zu bekommen. Auch Baby verliert sein Lieblingsschmusetier, einen Kuschelteddy, und Gargamels Mutter wirft Gargamels Kuscheltier Herrn Schmusehase weg. Alle sind nun auf der Suche nach ihren Einschlafhilfen, und als Fauli Gargamel folgt, um Babys Teddy wiederzubekommen, landet er fast in dessen Gefangenschaft. Bildquelle: ORF/IMPS

