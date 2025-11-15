Die Schlümpfe: Schlaflos in SchlumpfhausenJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 41: Die Schlümpfe: Schlaflos in Schlumpfhausen
12 Min.Folge vom 15.11.2025
Fauli verliert sein geliebtes Kopfkissen und kann nicht mehr einschlafen. Die Schlümpfe versuchen vergebens, ihn müde zu bekommen. Auch Baby verliert sein Lieblingsschmusetier, einen Kuschelteddy, und Gargamels Mutter wirft Gargamels Kuscheltier Herrn Schmusehase weg. Alle sind nun auf der Suche nach ihren Einschlafhilfen, und als Fauli Gargamel folgt, um Babys Teddy wiederzubekommen, landet er fast in dessen Gefangenschaft. Bildquelle: ORF/IMPS
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0