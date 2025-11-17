Die Schlümpfe: Schüchti ganz coolJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 43: Die Schlümpfe: Schüchti ganz cool
12 Min.Folge vom 17.11.2025
Schüchti bekommt von Papa Schlumpf einen Trank, der ihn von all seinen Ängsten befreit, damit er den Mut aufbringen kann, Blüte anzusprechen. Doch der Trank wirkt nur, solange niemand seinen wirklichen Namen ausspricht, deshalb nennt Schüchti sich ab sofort Cool S. Zudem verwandelt ihn das Gebräu in einen aufdringlichen Angeber, den Blüte nur versucht, schnell loszuwerden. Bildquelle: ORF/IMPS
